Fútbol: La Copa Departamento ya tiene Fixture y fechas definidas

En las últimas horas se conocieron detalles de lo que será la edición 2026 de la Copa Departamento Castellanos. La misma volverá a cruzar a equipos de las diferentes categorías que forman parte de la Liga Rafaelina.

La disputa de los playoff de ida y vuelta con los clásicos, está prevista desde el mes de febrero, dándole forma así a la cuarta edición de la competencia. A diferencia de la última edición en la que Brown de San Vicente se coronó campeón frente a Libertad, en esta ocasión se cambiará el formato.

La Primera Fase será a partidos idea y vuelta, además ya no estará la «Copa de Plata» y los clasificados a la Segunda Fase se cruzarán de acuerdo a una tabla de méritos por la sumatoria de la temporada, primero los equipos de Primera A y luego los de Primera B, mientras que quien finalice en el décimo lugar, accederá automáticamente a la Tercera instancia.

Conferencia de prensa y partido inaugural:

9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (local 9 de Julio).

Jueves 05 de febrero:

Quilmes vs. Atl. Juventud (local Quilmes).

Ben Hur vs. Ferro (local Ben Hur).

Argentino de Humberto vs. Independiente de Ataliva (local Arg. Humberto).

Defensores de Frontera vs. La Hidráulica (local Def. Frontera).

Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana (local Talleres MJ).

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (local Tiro Federal MV).

Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (local Dep. Aldao).

Viernes 06 de febrero:

Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales (local Libertad).

Peñarol vs. Sportivo Norte (local Peñarol).

Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (local Dep. Bella Italia).

Bochófilo Bochazo vs. Brown de San Vicente (local B. Bochazo).

Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (local Dep. Susana).

Sábado 07 de febrero:

Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca (local Belgrano).

Florida de Clucellas vs. Libertad de Estación Clucellas (local Florida).

Zenón Pereyra FC vs. Atlético Esmeralda (local Zenón Pereyra FC).

Domingo 08 de febrero: