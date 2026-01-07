Fútbol: La Copa Departamento ya tiene Fixture y fechas definidas

En las últimas horas se conocieron detalles de lo que será la edición 2026 de la Copa Departamento Castellanos. La misma volverá a cruzar a equipos de las diferentes categorías que forman parte de la Liga Rafaelina.
La disputa de los playoff de ida y vuelta con los clásicos, está prevista desde el mes de febrero, dándole forma así a la cuarta edición de la competencia. A diferencia de la última edición en la que Brown de San Vicente se coronó campeón frente a Libertad, en esta ocasión se cambiará el formato.
La Primera Fase será a partidos idea y vuelta, además ya no estará la «Copa de Plata» y los clasificados a la Segunda Fase se cruzarán de acuerdo a una tabla de méritos por la sumatoria de la temporada, primero los equipos de Primera A y luego los de Primera B, mientras que quien finalice en el décimo lugar, accederá automáticamente a la Tercera instancia.
Conferencia de prensa y partido inaugural:
- 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (local 9 de Julio).
Jueves 05 de febrero:
- Quilmes vs. Atl. Juventud (local Quilmes).
- Ben Hur vs. Ferro (local Ben Hur).
- Argentino de Humberto vs. Independiente de Ataliva (local Arg. Humberto).
- Defensores de Frontera vs. La Hidráulica (local Def. Frontera).
- Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana (local Talleres MJ).
- Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (local Tiro Federal MV).
- Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (local Dep. Aldao).
Viernes 06 de febrero:
- Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales (local Libertad).
- Peñarol vs. Sportivo Norte (local Peñarol).
- Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (local Dep. Bella Italia).
- Bochófilo Bochazo vs. Brown de San Vicente (local B. Bochazo).
- Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (local Dep. Susana).
Sábado 07 de febrero:
- Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca (local Belgrano).
- Florida de Clucellas vs. Libertad de Estación Clucellas (local Florida).
- Zenón Pereyra FC vs. Atlético Esmeralda (local Zenón Pereyra FC).
Domingo 08 de febrero:
- Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (local Arg. Vila).
- Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (local Sp. Santa Clara).
- Deportivo Josefina vs. La Trucha FC (local Dep. Josefina).