Fútbol: Presentaron la Copa Santa Fe que jugará Libertad

Este miércoles en la sede del Gobierno de la ciudad de Rosario, se llevó a cabo la presentación y Lanzamiento de la Copa Santa Fe 2026.

El acto fue encabezado por el Gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro y estuvieron presentes demás autoridades políticas, autoridades deportivas y directivos, entre otros.

Representaron a la Liga Rafaelina su Presidente Fabian Zbrun, el Gerente Oscar Romera y el Presidente de la Neutral de Árbitros, Fabio Zapata.

Cabe recordar que en este año y representando a LRF disputarán la copa los clubes: Atlético de Rafaela, 9 de Julio, Ferrocarril del Estado, Libertad de Sunchales y Brown de San Vicente.

La fecha de inicio aún no fue establecida, teniendo en cuenta que todavía hay equipos en plena competencia en la Copa Federación 2026, torneo que otorgará más cupos para disputar la actual edición de la Copa Santa Fe.