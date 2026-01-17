Fútbol: Ruffini se despidió de Libertad

Mientras se sostiene la convocatoria a interesados en sumarse al grupo de trabajo de la Subcomisión de Fútbol para la semana venidera, el experimentado arquero aurinegro Adelquis Ruffini utilizó sus redes sociales para confirmar su despedida del plantel Cañonero.

En el texto, el arquero señala que la decisión radica en continuar la carrera en otro club. Además, en cada uno de los párrafos expone el agradecimiento hacia diferentes miembros de la institución que lo cobijó durante años.

A continuación, repasamos lo que publicó:

Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Decir adiós a este club para seguir mi carrera en otro lugar, y cuesta decir adiós cuando se trata de un club que fue casa, familia y escuela durante estos años.

Quiero agradecer de corazón al Club Libertad de Sunchales por todo lo vivido y compartido. A los cuerpos técnicos, por la confianza, el trabajo y las enseñanzas que me ayudaron a crecer dentro y fuera de la cancha. A los dirigentes, por el apoyo constante y el compromiso con la institución. Al personal de mantenimiento, que muchas veces desde el silencio hace posible que todo funcione y que nosotros solo pensemos en entrenar y competir.

Un agradecimiento muy especial a mis compañeros, por cada entrenamiento, cada partido, las charlas, las risas, las derrotas y las alegrías compartidas. Gracias por el respeto, el compañerismo y por empujar siempre para el mismo lado. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible.

Y, por supuesto, a los hinchas, por el aliento incondicional, por estar siempre, en las buenas y en las difíciles.

Me llevo recuerdos imborrables, amistades sinceras y un profundo orgullo de haber defendido el Arco de este club. Todo lo compartido quedará para siempre en mi corazón.

Gracias Libertad, gracias Sunchales. Hasta siempre.