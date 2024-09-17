DeportesOtros deportes

Golf: Nuevo campeonato en Los Timboes

Por Redacción SH
Un nuevo certamen se desarrolló en el Campo de Golf «Los Timboes» el pasado fin de semana. La competencia, se desarrolló bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos.

La entrega de premios y agasajo para participantes se realizó en instalaciones del Hostal del Parque Casic, con galardones para los dos primeros puestos de cada categoría, así como para el Mejor Approach y Mejor Long Drive. Cabe destacar que también estuvo en juego la Copa Challenger “Tino Cipolatti” al mejor Score Neto.

A continuación, se exponen los principales resultados de la jornada:

Categoría Eagle:
1° Iván Ricciardino (69).
2° Ariel Magnarelli (73).
3° Walter Torres (73).

Categoría Birdie:
1° Juan Ignacio Hartl (67).
2° Baltazar Bolatti (69).
3° Horacio Bertoglio (69).

Categoría Bogey:
1° Matías Chiabrando (65).
2° Rubén Volpato (66).
3° Gabriel Pandolfi (67).

Categoría Damas:
1° Julieta Maturana (30).
2° Estela Balbín (33).
3° Graciela Demarchi (43).

Categoría No Matriculados:
1° Pablo Irusta (65).
2° Daniel Oller (77).
3° Leonardo Pérez (80).

Mejor Score Neto:
Matías Chiabrando (65).

Mejor Approach:
Gabriel Pandolfi (0,75).

Mejor Long Drive:
Daniel Oller (330).

