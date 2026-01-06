Identifican a dos personas por encubrimiento

(Por: Prensa PDI) – Personal del Departamento Operativo –Región 5– Sunchales, informó que en el marco de una causa por Hurto Calificado por Escalamiento, con intervención del Ministerio Público de la Acusación – Región 5, a cargo del Fiscal Dr. Juan Manuel Puig, se logró el secuestro de diversos elementos sustraídos y la identificación de personas involucradas.

El hecho tuvo lugar en un domicilio de nuestra ciudad de Sunchales, donde autores ignorados ingresaron a una vivienda tras escalar e irrumpir por una puerta ventana de la planta alta, sustrayendo notebooks, una consola de videojuegos, mochilas, documentación personal, tarjetas bancarias, una cámara fotográfica y otros efectos.

A partir de tareas investigativas y por disposición del fiscal interviniente, personal de esta dependencia realizó una requisa domiciliaria procediendo al secuestro tarjetas de crédito y débito, Documentos Nacionales de Identidad, mochilas, un joystick y una máquina de cortar cabello, entre otros elementos denunciados como sustraídos.

En el marco de las actuaciones fueron identificados los hombres P. D. C y J. G. P por el delito de Encubrimiento.