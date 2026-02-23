Inseguridad: Robos a comercios y domicilios

A lo largo de estos días, fueron varios los hechos delictivos que trascendieron, teniendo como objetivos viviendas y locales comerciales.

Un rápido repaso permite encontrar el primero de los sucesos en una vivienda de calle Formosa, barrio SanCor, desde donde delincuentes -a media mañana- se llevaron dinero en efectivo (de moneda nacional y extranjera), electrodomésticos y mercadería.

kiosco en barrio 9 de Julio

Un kiosco que se encuentra en calle Juan B. Justo al 1200 fue robado, siendo la segunda vez en pocos días.

Tras forzar la puerta principal, ingresaron al local y se llevaron bebidas alcohólicas y la caja registradora.

Robo a taller de barrio Sur

Delincuentes rompieron vidrios e ingresaron al local de chapa y pintura de calle Pasteur y San Juan, provocando daños en repuestos allí guardados. También se llevaron herramientas de mano.

Se fue sin pagar

El episodio ocurrió en un supermercado de Laínez y Crespo, el sábado por la mañana, cuando un hombre simuló ser un cliente. Aprovechando la presencia de otras personas, se retiró llevándose varias botellas de fernet ocultas. No obstante, habría sido atrapado por personal policial pocos minutos después.