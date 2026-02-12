La campaña de Aftosa 2026 ya tiene cronograma

De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, quedó establecido el cronograma correspondiente a la primera y segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2026 en la provincia de Santa Fe.

La primera campaña, que contempla la vacunación total del rodeo, se llevará a cabo “del 2 de marzo al 30 de abril de 2026”. En tanto, la segunda campaña, destinada únicamente a la categoría terneros, se desarrollará “del 8 de junio al 10 de julio de 2026”.

Desde Fundación Castellanos (integrada por las Sociedades Rurales de Sunchales, Rafaela y Humberto) indicaron que en las próximas semanas se enviará información específica a los grupos correspondientes para la correcta organización del operativo sanitario. Según se precisó, se comunicarán “novedades y cambios, capacitación obligatoria y conformación de grupos de entrega”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y una adecuada logística en cada establecimiento productivo.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar el calendario establecido para asegurar la cobertura sanitaria del rodeo provincial y sostener los estándares exigidos en materia de sanidad animal.