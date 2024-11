La ciudad evoca la figura de San Carlos Borromeo

Con una particular historia que señala que San Carlos Borromeo no siempre fue nuestro Santo Patrono, hoy la ciudad evoca su figura con diferentes actividades religiosas.

Las mismas, en estas horas de la mañana están siendo analizadas en cuanto a su realización, toda vez que los pronósticos para la tarde anticipan tormentas y lluvias por lo que se complicaría sobremanera la realización de las propuestas previstas:

– 19.30: Se realizará la tradicional procesión de los fieles con el Santo Patrono en torno a la plaza Libertad, acompañados por agrupaciones gauchas.

– 20.00: Misa al aire libre.

Tal como informamos días atrás, la normativa local unificó todos los festejos oficiales en el 19 de octubre, por lo que hoy no se dicta Asueto Municipal. Esto hace que tanto empresas como comercios, servicios y el propio Municipio, funcione con normalidad. No obstante, las escuelas de los diferentes niveles sí suspendieron el dictado de clases ya que el Ministerio de la Provincia indicó que no obra en su poder ninguna notificación oficial que modifique esta fecha.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Cabe recordar que no siempre fue éste nuestro Santo Patrono, puesto que hasta 1902 la Santa Patrona era Nuestra Señora del Perpetuo Socorro -actual Patrona del Barrio Centro. Sin embargo, en ese año llegó a nuestra ciudad el padre Santiago Annovazzi, quien provenía de la congregación de San Carlos Borromeo. Se cree que a partir de su arribo se cambió el Patrono ya que el primer sello oficial de la Parroquia es del 18 de septiembre de 1902 con el nombre del Santo.

Por otra parte, en sus escritos, nos relata Basilio Donato que «Don Carlos Steigleder ha hecho reservar en el plano de la traza del pueblo una manzana para construir en ella las oficinas públicas, conforme con las disposiciones del Departamento Topográfico provincial, pero no previó espacio para la iglesia, dado que él es Protestante y pensó que los Católicos resolverían por si solos su credo».

Cuando Don Cayetano Montemurri le pidió a Steigleder un cuarto de manzana para edificar la iglesia, el administrador del pueblo le ofreció el lugar donde se encuentra actualmente el Banco de la Nación Argentina. No conforme con el espacio asignado, Montemurri ocupó la cuadra que había sido destinada a oficinas públicas».