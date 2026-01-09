La Epe anticipa dos cortes de energía para este domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará mantenimiento en líneas aéreas de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo, en los horarios y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 6 a 11 horas.

Sector:

Norte: Richieri.

Sur: Carlos Gardel.

Este: Tierra del Fuego.

Oeste: Rosario.

Horario:

De: 7 a 11 horas.

Sector:

Barrio Villa del Parque, sector Villa Amanda.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante: