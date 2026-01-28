La Justicia confirmó la intervención judicial de SanCor CUL por ocultamiento de información

(Por: Infogremiales) – La Justicia santafesina le dio un nuevo revés a la empresa SanCor CUL que sostiene una deuda laboral que supera los 20 mil millones de pesos, al ratificar la co-administración de la empresa por considerar probada su reiterada reticencia a informar a la sindicatura y desestimó el uso de un fideicomiso como excusa para eludir controles.

Con una deuda laboral superior a los 20 mil millones de pesos y la reticencia de SanCor Cul a brindarle información a la justicia, la Cámara confirmó la intervención dispuesta por el juzgado de Primer Instancia de Rafaela. Así, la justicia le puso un freno a las pretensiones de la empresa

La Cámara de Apelación de Feria del Poder Judicial santafesino con competencia en las circunscripciones de Rafaela, Reconquista y Santa Fe, mediante el voto unánime de los tres jueces que la componen, confirmó la intervención a SanCor CUL dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela en autos “SanCor CUL s/Concurso Preventivo (CUIJ 21-24209313-2)”, que ordenó la co-administración judicial de la concursada.

La Resolución firmada por los Dres. Alonso, Fabiano y Coppoletta de fecha 27 de enero del 2026, ratifica que se encuentra verificada la reticencia reiterada de la concursada a brindar la información requerida por la Sindicatura Plural, generándole dificultades para elaborar los informes que la ley le obliga realizar.

Los jueces destacaron asimismo que la existencia de un fideicomiso de administración invocado por SanCor CUL para tratar de deslindar responsabilidad, no le releva del deber de información que incumbe a la concursada, como tampoco puede sustraerse la misma ni del control y la vigilancia que la ley impone a la sindicatura, ni del proceso dirigido por el juez concursal.