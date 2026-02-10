La «Mochila de Brochero» encara una nueva campaña de mochilas y zapatillas

Como sucede habitualmente, antes de cada inicio de ciclo lectivo, el grupo «Los amigos de Brochero» vuelven a ponerse a disposición de la comunidad, con una campaña de elementos que pueden ser acercados a diferentes comercios que actúan como espacios de recepción de donaciones.

La campaña, que se puso en marcha el fin de semana pasado, busca reunir mochilas, zapatillas y todo lo que pueda ser útil en la etapa escolar.

Los mismos, serán luego entregados a escuelas de la ciudad así como también a establecimientos educativos de la región.