La Provincia gestiona ante Nación reactivar las obras del Gasoducto Regional Centro II

Luego de que se informara acerca de la inversión de cientos de miles de millones de pesos en gasoducto, el Ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, indicó que están gestionando con la Nación para terminar la ampliación de esta obra que tendría impacto directo en nuestra ciudad.

Ante la consulta sobre el estado de la obra del Gasoducto Regional Centro II, que prevé ampliar la oferta de gas natural para las localidades de Recreo, Esperanza, Rafaela y Sunchales, Puccini reveló que la Provincia abrió una línea de diálogo con el Gobierno nacional con el objetivo de retomar los trabajos que se encuentran paralizados desde 2018, a pesar de que el proyecto presenta un grado de avance del 90 por ciento.

«La semana pasada estuvimos con la Secretaria de Energía de la Provincia (Verónica Geese) reunidos con el Gobierno Nacional, con quien hoy está designado como secretario de Energía (Eduardo Rodríguez Chirillo) en el Ministerio de Luis Caputo, y le contábamos todo este desarrollo que queríamos hacer con los gasoductos en Santa Fe. La verdad que se sorprendió y se preguntó por qué la provincia tomaba esta decisión de avanzar cuando están los entes reguladores y las empresas que tienen un cierta medida el monopolio de estos servicios», señaló Puccini. «Le explicábamos que si la provincia no toma esta decisión de avanzar, nos encontramos con retrasos de obras, o que hace décadas que los proyectos no se llevan a cabo en algunos lugares de la provincia de Santa Fe. A veces las empresas prestatarias de este servicio lo ven por el lado de la rentabilidad del negocio, si hay densidad de poblacional hacen las obras y si no», amplió.

En este contexto, Puccini le planteó la actualidad del Gasoducto Regional Centro II a Chirillo. «Es una obra paralizada hace cuatro años o más. La Nación, a través del Enargas, tiene que ceder a la empresa concesionaria para esta región, Litoral Gas para que pueda continuar la obra. Se lo solicitamos. Y también le dijimos que si no está esa decisión, que si no le quieren ceder el control a Litoral Gas, que lo deriven a la provincia de Santa Fe, para que podamos hacernos cargo de la finalización de la obra. No puede pasar que tengamos caños enterrados de hace cuatro años, es una infraestructura que está obsoleta, es una mala inversión, recursos en definitiva tirados cuando realmente toda la región necesita más gas natural», señaló el ministro. «Con un país que está desarrollando Vaca Muerta, con un fuerte aumento de la producción, no puede pasar esto en Santa Fe», lamentó.