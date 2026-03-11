La Vigilia de Malvinas será Departamental

Tras la reunión que se desarrolló el pasado ayer en el Palacio Municipal, se confirmó la realización de la Vigilia para conmemorar el 44º aniversario de la Guerra de Malvinas y rendir homenaje a los Veteranos y Soldados que ofrendaron sus vidas por la patria en la gesta del Atlántico Sur.

Esta nueva edición organizada por la Municipalidad de Sunchales, está prevista para el miércoles 1 de abril desde la hora 19 en Salón “Gesta de Malvinas” de Bomberos Voluntarios, suma gran relevancia, ya que los excombatientes de todo el Departamento Castellanos, se sumarán al evento en nuestra ciudad.

Participaron de la reunión: el presidente y vice del Centro y Museo de Ex Combatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, Carlos Tartaglia y Sergio Durando; presidente y secretario de CD de Bomberos Voluntarios, Jorge Rotanio y Rubén Giuliano; y funcionarias municipales: Andrea Ochat, Secretaria de Gobierno y María de los A. Gorosito, Directora de Educación.

Tras la confirmación de la realización de la Vigilia del Departamento Castellanos en Sunchales, los organizadores avanzarán en su respectivas tareas para que en pocos días dar a conocer la grilla de actividades.