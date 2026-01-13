Libertad reorganiza la Subcomisión de fútbol

De cara a lo que será un nuevo año de competencias y participaciones formales, el Deportivo Libertad está buscando reorganizar su subcomisión de fútbol. En este contexto, la semana venidera tendrá lugar una reunión para ir encontrando voluntades y darle forma a su nuevo proyecto.

A continuación, repasamos el comunicado:

(Por: Prensa Libertad) – Se informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria a todas aquellas personas interesadas en integrar la nueva Subcomisión de Fútbol Mayor de nuestro club.

La reunión informativa y organizativa se llevará a cabo el miércoles 21 de enero a las 20 horas, en la Sala de Reuniones, ubicada en calle Dentesano 923.

Invitamos a socios, simpatizantes y a toda persona con vocación de trabajo, compromiso y ganas de aportar al crecimiento del fútbol aurinegro a sumarse al nuevo proyecto.

Creemos en la participación, el trabajo en equipo y la construcción colectiva como pilares para seguir fortaleciendo a la institución.