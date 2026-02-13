Liceo «Julio Sartini»: Emanuel Onisimchuk es el nuevo Director

Desde el área de Comunicación informaron que se produjo una modificación en la estructura de Gobierno, al ser designado Emanuel Onisimchuk al frente del Liceo Municipal. De esta manera, el Director de la Banda Municipal «Maestro Sebastián Rainone», será, además, Director del Liceo «Julio César Sartini».

De esta manera, se regresa a un esquema que funcionó a lo largo de las anteriores administraciones, donde además del responsable de Cultura, había una designación específica para este espacio en particular.

De esta forma lo informó el Municipio en la mañana de hoy:

Emanuel Onisimnchuk, a la derecha, junto al Director de Cultura, Pablo Kemmerer (Prensa Municipalidad).

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales designó al profesor Emanuel Onisimchuk como nuevo Director del Liceo Municipal, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a consolidar y proyectar el crecimiento del espacio cultural y educativo.

La incorporación de una conducción específica para el Liceo permitirá profundizar su desarrollo artístico, pedagógico y social y, al mismo tiempo, que la Dirección de Cultura pueda concentrarse en la planificación general de la política cultural de la ciudad.

La designación de Onisimchuk, que también seguirá a cargo de la Banda Municipal de Música “Mtro. Sebastián Rainone”, se inscribe en una etapa de crecimiento del Liceo Municipal, que busca mejorar la calidad de sus propuestas, ampliar su alcance territorial y garantizar un mayor acceso a las actividades culturales para toda la comunidad.

Actualidad del Liceo y ciclo lectivo 2026

Actualmente, el Liceo Municipal es un espacio de referencia para la comunidad, con más de 600 niños, jóvenes y adultos que participan en 25 talleres artísticos vinculados a diversas disciplinas y edades, consolidándose como un ámbito de formación y encuentro cultural.

De cara al ciclo lectivo 2026, el gobierno local informa que las inscripciones se abrirán durante el mes de marzo, con una propuesta educativa y cultural renovada. Además, parte de los talleres se descentralizarán hacia vecinales de distintos barrios, con el objetivo de acercar las oportunidades de formación artística a más vecinos y vecinas y fortalecer la presencia territorial de la política cultural.