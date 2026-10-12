Liga Federal Formativa Mini: Las peques de Libertad fueron subcampeonas

(Por: Argentina Básquet) – De punta a punta, el torneo tuvo un campeón invicto. Obras se consagró campeón de la Liga Federal Formativa Mini Femenina al derrotar a Libertad de Sunchales por 96 a 59, con Antonela Barufaldi como la MVP de las finales con 28 puntos, 15 recuperos y 4 rebotes. Todos los partidos del Final Four estuvieron en vivo por Básquet Pass.

Con excepción del segundo cuarto (14-20) y la paridad del último (10-10), el cuadro tachero dominó el encuentro de principio a fin, con varios puntos altos en su plantilla. La intensidad defensiva fue otra de sus principales virtudes, para a partir de allí sostener el control del juego.

Además del aporte de Barufaldi, el goleo rockero recayó en Zoe Santillo (17) y Candelaria Biancheri (11), acaparando entre las tres el 58% de los puntos del equipo. En la otra vereda, las principales figuras fueron Lucía Rosso (21), Ema Trossero (15) y Gina Massara (10).

Un rato más temprano, Tomás de Rocamora se quedó con el tercer puesto tras vencer a Deportivo Berazategui por 67-60. El conjunto entrerriano tuvo un cierre determinante, con un parcial de 18-7 en el último cuarto que le permitió revertir el marcador y asegurarse un lugar en el podio nacional.

Las pequeñas aurinegras, antes habían empezado a transitar el Final Four con el pie derecho al imponerse frente a Berazategui por 75 a 57.