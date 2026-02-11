LMB: Libertad debuta ante el 9 de Morteros

En una importante reunión se definió el Fixture de la temporada 2026 y que en esta oportunidad incluirá a cuatro equipos de la Asociación de San Francisco (San Isidro, El Tala, Devoto y El Ceibo) y Libertad (Sunchales). La competencia comenzará el 6 de marzo y tendrá dos torneos, Apertura y Clausura. En menores también participarán Libertad (VT) y 9 de Freyre.
En relación al Fixture de mayores se aclara que las fechas en las que los equipos tienen que enfrentar a Libertad (VT) y 9 de Freyre (en inferiores) serán jornadas de clásicos, es decir, habrá dos clásicos en el Apertura y dos en el Clausura. Se confeccionó de esa manera para que nadie quede libre.
Ejemplo, Sportivo recibirá a Unión por sorteo en la 2° fecha, pero en la 4° fecha, jugarán nuevamente Unión-Sportivo, ya que en esa jornada juegan en inferiores con 9 de Freyre y Libertad.
Walter Tibaldo seguirá presidiendo la Asociación, mientras que por primera vez en 40 años, se suma una mujer a la Comisión Directiva, María Eugenia Vargas como Tesorera.
1° Fecha Mayores
- El Ceibo vs. Devoto.
- Porteña vs. Tiro.
- Unión (SG) vs. San Isidro.
- El Tala vs. Sportivo Suardi.
- 9 de Morteros vs. Libertad (Sunchales).
- San Jorge vs. Centro.
1° Fecha Menores
- El Ceibo vs. Devoto.
- Libertad Trinidad vs. Centro Brinkmann.
- Porteña vs. Tiro.
- Unión San Guillermo vs. San Isidro.
- El Tala vs. Sportivo Suardi.
- 9 de Morteros vs. Libertad de Sunchales.
- San Jorge vs. 9 de Freyre.