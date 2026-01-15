Los Pumas extendieron el comodato de su sede local

En el marco de un proceso de gran importancia institucional, el Intendente Pablo Pinotti encabezó el acto de renovación del comodato que se sostendrá por otras dos décadas con la Cooperadora de la Guardia Rural «Los Pumas», quienes tienen su base en barrio Cooperativo.

(Por: Prensa Municipalidad) – El Intendente Pablo Pinotti, junto al subsecretario de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni y el concejal José Delmastro, mantuvieron una reunión con representantes de la Cooperadora Policial “Los Pumas”, con sede en Sunchales. Participaron del encuentro Walter Javier Fifuk y Omar Scarafía.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la seguridad y a las necesidades de la comunidad rural. Además, se firmó el convenio de renovación del comodato del inmueble que funciona como sede del Destacamento “Los Pumas” y de la Cooperadora.

Esta renovación garantiza el alojamiento del personal de la Guardia Rural “Los Pumas” por un período de 20 años, fortaleciendo la presencia institucional y el trabajo articulado en materia de seguridad rural.