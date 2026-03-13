LRF Apertura – F1: Debut con derrota para Unión

Este jueves se abrió el Torneo Apertura de Primera A de LRF. En el Predio del Autódromo, Atlético de Rafaela derrotó 2-1 a Unión de Sunchales. Un doblete de Santino Boidi, ambos de tiro penal, para «La Crema» y el descuento de Thiago Alassia para los visitantes.

Goles: 22′ Santino Boidi -p- (AR), ST: 29′ Santino Boidi -p- (AR) y 38′ Thiago Alassia (U).

Además, en San Vicente, Brown goleó 3-0 al Deportivo Josefina. Marcos Pedroso x2 y Joaquín Jaime marcaron los goles para el conjunto local.

La primera fecha continuará con dos partidos este viernes; Deportivo Aldao vs. Quilmes, a partir de las 21.30 y Libertad de Estación Clucellas vs. Argentino de Vila, a las 22.

Libertad, juega el domingo

En la continuidad de esta Primera Fecha, Libertad recibirá a 9 de Julio de Rafaela (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera) el próximo domingo en el «Dr. Plácido Tita».