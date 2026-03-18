LRF Apertura – F2: El clásico se juega el domingo

Así se definió en la reunión semanal de la Liga Rafaelina de Fútbol, realizada esta noche. Luego de los encuentros por la Copa Departamento Castellanos, ahora llega el momento de «jugar por los porotos».

La programación liguista señala que los partidos comenzarán a disputarse este miércoles:

9 De Julio – Ben Hur (18 hs Reserva y 19.30 hs Primera).

Jueves

Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela (20 hs Reserva y 21.30hs Primera).

La Hidráulica vs. San Martín de Angélica (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Florida De Clucellas vs. La Trucha Fc (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Viernes

Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Aldao (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

Argentino de Vila vs. Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Ramona (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Independiente San Cristóbal vs. Argentino de Humberto (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Domingo