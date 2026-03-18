LRF Apertura – F2: El clásico se juega el domingo

Así se definió en la reunión semanal de la Liga Rafaelina de Fútbol, realizada esta noche. Luego de los encuentros por la Copa Departamento Castellanos, ahora llega el momento de «jugar por los porotos».
La programación liguista señala que los partidos comenzarán a disputarse este miércoles:
- 9 De Julio – Ben Hur (18 hs Reserva y 19.30 hs Primera).
Jueves
- Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela (20 hs Reserva y 21.30hs Primera).
- La Hidráulica vs. San Martín de Angélica (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).
- Florida De Clucellas vs. La Trucha Fc (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).
Viernes
- Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Aldao (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).
- Argentino de Vila vs. Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).
- Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Ramona (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).
- Independiente San Cristóbal vs. Argentino de Humberto (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).
Domingo
- Argentino Quilmes vs. Sportivo Roca (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Atlético M. Juana vs. Peñarol (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales (17.30 hs Reserva y 19 hs Primera).
- Deportivo Josefina vs. Independiente de Ataliva (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Deportivo Tacural vs. Sp. Libertad Est. Clucellas (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Belgrano de San Antonio vs. Moreno de Lehmann (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Deportivo Susana vs. Tiro Federal Moisés Ville (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Bochófilo Bochazo vs. Defensores de Frontera (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
- Sportivo Santa Clara vs. Zenón Pereyra FC (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).