LRF Apertura – F5: Aldao se impuso a Libertad y manda en la tabla

Por la Quinta Fecha del Torneo Apertura, Libertad cayó 2 a 0 en el “Dr. Plácido Tita” ante el Deportivo Aldao. Luego de ser Campeón de la Copa Castellanos, el Cañonero tuvo una tarde donde no le salió nada y sintió la ausencia de Marcos Quiroga. En reserva también fue triunfo visitante por 2 – 1.

En un par de minutos el partido se puso cuesta arriba para Libertad. Primero perdió a Gonzalo Charra por lesión, a los 33’ tras un desacople defensivo la visita se puso en ventaja mediante Cabral. Además, a los 35’, Nahuel Bravo vio la roja por doble amarilla.

Pese a eso, con el partido 0 – 1, Libertad tuvo sus oportunidades para empatarlo. Sobre el cierre del primer tiempo, Enzo Fernández remató al palo y en la siguiente un cabezazo de Cesana se fue apenas por arriba. En el complemento, también hubo un gran centro de Maidana que desvió Cesana obligó a una buena respuesta de Dietz.

Con Libertad jugado en ataque y ya sintiendo el desgaste de entresemana, Marcelo Lucero liquidó la historia de cabeza. Ahora restan cuatro fechas para el final y, en la próxima, el Cañonero visitará al Deportivo Tacural.

Síntesis

Libertad 0: Ruffini; Bravo, Rafael, Charra (Singer), Correa; Luna (Chiappero) (Veliz), Visetti (Albornoz), Saavedra (Reynoso), Maidana; Fernández y Cesana. Suplentes: Oviedo y Crespin. DT: G. Giorgi.

Dep. Aldao 2: Dietz; Sosa (Saavedra), Tarasco, Dutto, Peirone; Mayer, Ortiz, Góngora, Triverio (Chiappero); Ferreyra (Benavídez) y Cabral (Lucero). Suplentes: Barberis, Scarafía y Leguizamón. DT: R. Cabral.

Terna arbitral: Franco Ceballos, Schwant J. y Arrieta S.

Goles: 33’ Cabral y 75’ Lucero (DA).

Resultado Reserva: Libertad 1 (Gudiño) – Dep. Aldao 2.

Resultados quinta fecha – Zona B:

– Atlético 1 vs 9 de Julio 1 (suspendido en el ST por corte de luz).

– Atl. Juventud 1 vs. Unión 4.

– Quilmes 2 vs. Dep. Tacural 2.

– Dep. Ramona 1 vs. Sportivo 0.

Tabla de posiciones:

– Dep. Aldao: 13 puntos.

– Unión: 10 puntos.

– Libertad: 9 puntos.

– Arg. Quilmes: 7 puntos.

– Dep. Ramona: 7 puntos.

– Dep. Tacural: 5 puntos.

– Atl. Juventud: 4 puntos.

– Sportivo Norte: 4 puntos.

– 9 de Julio (-1): 0 puntos.