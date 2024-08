LRF Clausura – F8: El clásico animará la noche sunchalense

Por la Octava Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad recibirá a Unión este viernes desde las 20 en Reserva y 21.30 en Primera. Más allá de la trascendencia que de por sí tiene el cotejo, los Cañoneros buscarán ganar el clásico para llegar con chances matemáticas a la última fecha para seguir disputando el campeonato.

Programación:

Jueves

– 9 de Julio 0 vs. Sportivo Norte 1.

Viernes

– Libertad vs. Unión.

Domingo

– Argentino Quilmes vs. Juventud de Rafaela.

– Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural.

– Deportivo Ramona vs. Argentino de Vila.

Posiciones

– Sportivo Norte: 17 (+1) puntos.

– Deportivo Tacural: 13 puntos.

– Deportivo Aldao: 12.

– Libertad: 11.

– Unión: 10.

– Atlético Juventud: 8.

– Argentino Quilmes: 6.

– 9 de Julio: 4 (+1).

– Deportivo Ramona: 4.