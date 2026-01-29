LRF – Copa Departamento: Fixture definido para el arranque

En lo que será el debut oficial de la Liga Rafaelina en este año 2026, la Copa Departamento Castellanos ya tiene definido el cronograma de partidos previstos para el arranque de la competencia. Todo comenzará la semana venidera cuando el miércoles sea el clásico rafaelino de 9 de Julio y Atlético el que la ponga en marcha. Para los equipos sunchalenses, el viernes seis será el día a prestar atención con una nueva edición del clásico local.

El partido inaugural será el clásico entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela el miércoles 4 de febrero desde las 21, jugando la categoría Sub 12 como preliminar a las 20.

La actividad continuará el jueves 5 de febrero con los cruces entre Ben Hur y Ferro; Argentino Quilmes frente a Zenón Pereyra; Argentino de Humberto ante Independiente de Ataliva; Defensores frente a La Hidráulica (en cancha de La Hidráulica); y el clásico de María Juana entre Talleres y Atlético, todos con programación en Sub 12 y Primera.

El viernes 6 será la jornada con mayor cantidad de partidos, destacándose los enfrentamientos entre Libertad y Unión de Sunchales, Peñarol ante Sportivo Norte, Deportivo Bella Italia frente a Moreno de Lehmann, Bochófilo Bochazo contra Brown de San Vicente, Deportivo Susana ante Juventud Unida de Villa San José y Sportivo Santa Clara frente a San Martín de Angélica, además del cruce entre Florida de Clucellas y Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

La Primera Fase continuará el sábado 7 de febrero con el partido entre Deportivo Josefina y La Trucha FC, mientras que el domingo 8 se cerrará la programación con los encuentros entre Belgrano de San Antonio y Sportivo Roca; Deportivo Aldao frente a Deportivo Tacural; Argentino de Vila ante Deportivo Ramona; y Tiro Federal de Moisés Ville contra Independiente de San Cristóbal.

De esta forma, el fútbol doméstico comienza a moverse preparando un 2026 cargado de partidos.