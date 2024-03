LRF – Copa Departamento: Unión eliminado y Libertad reprogramado para hoy

En la ciudad de San Vicente, en un partido que parecía se iba a definir desde los penales, Brown pudo sacar la mínima diferencia y derrotó 1-0 a Unión de Sunchales con gol de Nazareno Galarza.

De esta forma, el debut del albiverde en la Copa Departamento Castellanos no fue el esperado puesto que rápidamente quedó eliminado de la Copa de Oro, pasando a disputar la Copa de Plata. En esta instancia, deberá enfrentarse con el ganador del choque entre Argentino de Humberto y Deportivo Bella Italia.

Libertad reprogramado

Los encuentros válidos por la segunda ronda de la Copa Departamento Castellanos en los que Libertad debía recibir a Sportivo Roca fueron postergados para este lunes 4. En la reprogramación, Primera jugará 21.30 y la categoría 2012 lo hará desde las 20.30. El motivo obedece a que por las lluvias caídas, el «Dr. Plácido Tita» contaba ayer domingo con agua en algunos sectores del campo de juego.

Los dirigidos por Gustavo Giorgi vienen de conseguir la mayor goleada en lo que va en esta edición (8 a 1 vs. Def. Frontera). Por su parte, Sportivo Roca dio el mayor batacazo del certamen eliminando por penales a Atlético de Rafaela. En 2012 se juega en formato amistoso.

Cabe recordar que se juega a un partido y quien gane avanzará a la tercera fase. En esa instancia el rival saldrá del ganador entre Tiro Federal MV vs. Atlético Esmeralda.

Así sigue la Copa – Tercera Fase

Las localías de los próximos enfrentamientos se determinarán el miércoles en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina. Estos son los cruces determinados:

Copa de Oro

– Florida de Clucellas vs. Ganador Ferro / Bochazo.

– Peñarol vs. Moreno de Lehmann.

– Brown vs. Sportivo Norte.

– Ben Hur vs. Ganador Juventud / Atlético María Juana.

– Ganador Libertad Sunchales / Roca vs. Ganador Esmeralda / Moisés Ville.

Copa de Plata

– Unión Sunchales vs. Ganador Humberto / Bella Italia.

– Juventud Villa San José vs. Belgrano San Antonio.

– Sportivo santa Clara vs. Perdedor Juventud / Atl. María Juana.

– Dep. Josefina vs. Perdedor Libertad / S.Roca.

– La Trucha FC vs. Perdedor Esmeralda / Moisés Ville.

– Susana vs. Perdedor Ferro / B Bochazo.

– Ramona vs. Quilmes.

– Dep. Aldao vs. Ganador La Hidráulica / Angélica.

– Atlético Rafaela vs. Perdedor Tacural / Lehmann.

– Independiente de Ataliva vs. Ganador 9 de Julio / Estación Clucellas.