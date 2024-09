LRF – Copa Desafíos F2: Derrota aurinegra ante la BH

En la noche del viernes tuvo continuidad la Segunda Fecha de la Copa Desafío de Clásicos 2024 de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la Primera A.

En barrio Parque, Ben Hur venció 2 a 0 al Deportivo Libertad, encuentro que tuvo como goleadores a Joaquín Molina (1m PT) y Marcos Rouzies (30m ST).

En otro de los cotejos, Deportivo Aldao y Atlético Juventud empataron 1 a 1. El tanto para Aldao lo marcó Alejandro Acuña (25m PT), igualando las acciones para la Juve Lisandro Pandolfi (25m ST). El conjunto rafaelino terminó con diez por la expulsión de Elías Frías (40m ST).

El resto de los encuentros irán el domingo, con el siguiente programa: 15.30, Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte, 16.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural, Argentino de Vila vs Deportivo Ramona.