LRF: El clásico se juega el domingo por la mañana

1- Puesto a consideración el boletín 2.991, es aprobado por unanimidad. Los anexos informes de árbitros se elevan al T Penas. La delegada de Arg. Humberto informa que el partido de Reserva ante Indep. San Cristóbal se jugó sin policías y no fue informado por el árbitro.

2- Lectura correspondencia: Nota de Atl. Rafaela solicitando reemplazo de jugador de Senior, por lesión. Se eleva a la comisión a cargo. Nota de Talleres M Juana invitando a la celebración de su nuevo aniversario a llevarse a cabo el 21/06. Nota de Indep. Ataliva solicitando inspección de su cancha auxiliar para poder ser utilizada en partidos oficiales. Se informa que la Comisión de canchas hizo la inspección solicitada y la misma fue aprobada. Nota de Ben Hur solicitando inspección de una de sus canchas auxiliares para poder ser utilizada en partidos oficiales de infantiles e inferiores. Al respecto se informa que se enviará al club las cuestiones a mejorar.

3- El delegado de Arg. Vila consulta sobre la posibilidad de reemplazo de jugar por fallecimiento de un jugador. Se le solicita que presente una nota para ser tratada, pero tendrá el visto bueno.

4- Federal A:

– 9 de Julio vs Def Villa Ramallo domingo 2/06 16 horas.

– Unión vs. Central Norte sábado 1/06 16 horas.

5- Informe tesorería y pases de jugadores.

6- La Comisión de Investigación eleva un dictamen sobre la conducta del delegado de Sp. Aureliense, informado por un árbitro. Al respecto aconsejan sancionar al mismo con la cesantía en el cargo por lo que queda del año. Se aprueba.

7- La Comisión de Reglamento eleva un dictamen sobre un punto del Reglamento de Primera A, aconsejando jugar un partido final entre los ganadores de las Zonas A y B (en torneos Apertura y Clausura)g. Puesto a consideración, es aprobado por unanimidad.

8- Fecha fútbol Senior:

Viernes 31/05 – Cancha de Quilmes (local Juventud – a partir de las 21 horas).

– Atl. Rafaela vs Moreno Lehmann.

– Atl. Juventud vs Quilmes.

Sábado 01/06 – Cancha B. Bochazo (a partir de las 15 horas).

– Brown vs. Sp. Norte.

– Dep. Susana vs. B. Bochazo.

9- Fecha Fútbol Femenino:

Domingo 2/06 (Cancha Peñarol – predio calle Francia).

– Sub12 – 10 hs: 9 de Julio vs Cicles Sunch.

– Sub12 – 11 hs: Ben Hur vs Peñarol

– Sub12 – 12 hs: Boch. Bochazo vs Atl. Rafaela

– Sub16 – 13 hs: Atl. Rafaela vs 9 de Julio

10- Programación fecha 02/06:

Jueves

– Ben Hur vs Peñarol (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera).

– Atl. Juventud vs Quilmes (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera – cancha Quilmes).

Viernes

– Sp. Norte vs 9 de julio (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera).

– Dep. Josefina vs Sp. Libertad EC (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Domingo

– Unión vs Dep. Libertad (10 hs Reserva y 11.30 hs Primera).

– Dep. Susana vs Indep San Cristóbal (10.30 hs Reserva y 12 hs Primera).

– Atl. María Juana vs. Brown (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– FC Estado vs Atl. Rafaela (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Atl. Esmeralda vs Florida (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Arg. Vila vs Dep. Ramona (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Sp. Aureliense vs Juv. Unida VSJ (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Tiro Federal vs. Sp. Roca (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– San Martín vs. B. Bochazo (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Def. Frontera vs. La Trucha FC (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Sp. Santa Clara vs La Hidráulica (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Talleres MJ vs. Zenón Pereyra FC (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).

– Dep. Tacural vs Dep. Aldao (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Arg. Humberto vs Dep. Bella Italia (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Indep. Ataliva vs San Antonio (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

Los minutos restantes que quedan entre Sp. Norte vs Quilmes se jugarán el martes 04/06 en horario a confirmar.

De acuerdo a los resultados, la última fecha de Primera A jugarán mismo día y horario los clubes que definan el primer lugar de la zona (miércoles 05/06 20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

11- Copa Santa Fe Femenina (1ª etapa ida):

* Atl. Rafaela vs. Atl. Selva domingo 2/06 16 horas (cancha Sp. Norte).

* San Martín Monte Vera vs Dep. Libertad domingo 2/06 14 horas. Revancha en Sunchales el 8/06 a las 16 horas.

12- Copa Santa Fe masculina, la siguiente fase comenzará a jugar el fin de semana del 9/06.

13- La final de Copa de Plata de la Copa Dpto. Castellanos entre Moreno Lehmann y Atl. Rafaela se jugará en fecha a confirmar.

14- El Sr Presidente informa que la semana pasada asistió a la celebración del 114º aniversario del club Dep. Libertad. Felicitan a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

15- Próxima reunión: martes 04/06 (mixta).