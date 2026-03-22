LRF – F2: Unión pone la casa para un nuevo clásico

La tarde de hoy domingo no será una más para la ciudad puesto que desde las 19 (antes, 17.30 en Reserva) el estadio «De la Avenida» será el escenario elegido para un nuevo clásico local.

El mismo será válido por la Segunda Fecha del Apertura liguista que comenzó con grandes partidos pero falta de victorias para los sunchalenses, tal la derrota aurinegra por 6 a 4 ante 9 de Julio y el traspié de Unión por 2 a 1 ante Atlético Rafaela.

También cabe mencionar que en lo que va del año, ya se jugaron dos clásicos, ambos por la Copa Departamento Castellanos: el primero lo ganó Libertad en calle Dentesano 2 a 1 y el segundo quedó en poder del Bicho Verde, en su reducto por 2 a 0.