LRF – F2: Unión se quedó con el clásico

Por la Segunda Fecha del campeonato liguista, en Sunchales se jugó una nueva edición del clásico, siendo el tercer cruce entre ambos en lo que va del año.

En el estadio De la Avenida, Unión venció 2-1 a Libertad. Brian Nellen y Michael Tarasco, los goles locales, mientras que Marcos Quiroga descontó para los visitantes.

Los locales pegaron primero convirtiendo apenas a los ocho minutos del partido y ampliando sobre el final mismo de ese primer tiempo. Esto obligó a la visita a lanzarse al ataque y si bien el descuento llegó en el tramo final, dispuso de alguna chance como para llevarse algo más. No obstante, en el balance final, la solidez del albiverde justifica el triunfo.