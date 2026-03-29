LRF – F3: Goleada aurinegra en la mañana

En el poco habitual horario de la mañana, en un domingo dominado por el calor agobiante, Libertad disputó su partido de la Tercera Fecha recibiendo a Sportivo Norte en el «Dr. Plácido Tita».

El marcador lo abrió Tobías Espíndola, cuando transcurrían 29 minutos del primer tiempo y en ese mismo tramo, luego surgió la figura de Jair Triverio para adelantar nuevamente a los locales.

Ya en el complemento, a los 25 minutos fue el turno de Tobías Espíndola y sobre el final, a los ´42, cerró la cuenta Nahuel Gudiño.

Así, Libertad distribuyó las conquistas entre varios goleadores y se recuperó luego de dos derrotas en el inicio del certamen liguista.