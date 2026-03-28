LRF – F3: Libertad juega mañana al mediodía

En la continuidad de la Liga Rafaelina de Fútbol y por la Tercera Fecha, Libertad enfrentará a Sportivo Norte de Rafaela en el poco habitual horario de las 11.30 (Reserva desde las 10).

El elenco aurinegro de Aníbal Roldán viene de perder sus dos primeros cotejos y necesita ganar. El rival de turno tiene 3 unidades debido a la derrota padecida ante Independiente (A) 1-3 y del posterior triunfo en casa contra Atlético Rafaela 1 a 0.

Entre semana, Sportivo cayó ante Ben Hur 4 a 1 por la Copa «Departamento Castellanos» y quedó eliminado del certamen.

Empate de Unión

Por el lado de Unión, anoche se presentó en Rafaela, igualando en dos con Ben Hur.

Los locales se adelantaron a los 8 minutos del primer tiempo y el Bicho Verde tuvo que batallar hasta el segundo para primero empatarlo, a los 13 por intermedio de Kevin Muñoz, repitiendo a los 22 para darlo vuelta aunque finalmente, David Quinteros decretó la igualdad para los rafaelinos.