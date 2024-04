LRF – F3: Unión goleó a Sportivo Norte

En el arranque de la Tercera Fecha del certamen, en nuestra ciudad, Sportivo Norte no pudo con Unión. En este caso, los Bichos Verdes lograron convertir en momentos claves del partido para poder quedarse con un importante triunfo y se impusieron por 3-0 con tantos de Darío Rostagno (32m PT), Gabriel Nellen (9m ST) y Uriel Porra (47m ST). En Reserva también ganó Unión, por 2-1.

Así avanza la Tercera Fecha

Jueves

– Argentino Quilmes 1 vs. 9 de Julio 0.

– Unión de Sunchales 3 vs. Sportivo Norte 0.

Viernes

– 21.30: Peñarol vs. Atlético de Rafaela (Franco Ceballos).

– 22.00: Atlético María Juana vs. Ferrocarril del Estado (Guillermo Vacarone).

Domingo

– 12.00: Atlético Juventud vs. Deportivo Tacural.

– 16.30: Argentino de Vila vs. Florida de Clucellas.

– 16.30: Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad.