LRF – F6: Buen triunfo de los sunchalenses para seguir presionando en lo alto

(Por: Prensa Libertad) – Al igual que en su última visita a Tacural, Libertad se impuso 2 a 1 al Deportivo con goles de Marcos Quiroga (32’) y Enzo Fernández (75’). Esta vez lo perdía 1 – 0 casi desde el vestuario, con gol de Andrés Mandrile antes de los diez minutos.

Luego los locales se quedaron con diez por la expulsión de Nicolás Antenori y el Cañonero lo dio vuelta. Así se quedó con tres puntos vitales en su lucha en la Zona B. El próximo partido, Libertad recibirá a Sportivo Norte en el “Dr. Plácido Tita”.

En Reserva, el triunfo también fue para Libertad por 5 a 1.

Unión también se impuso

Unión de Sunchales superó 2-1 al Deportivo Ramona. Angelo Restelli, en contra y Lucas González marcaron para los locales. Nahuel Massuero descontó para el equipo ramonense.

Resultados de la Sexta Fecha:

– Dep. Aldao 3 vs. 9 de Julio 3.

– Unión 2 vs. Dep. Ramona 1.

– Ben Hur 1 vs. Atl. Juventud 0.

– Sportivo vs. Quilmes (Suspendido por incidentes).

Posiciones:

– Deportivo Aldao: 14 puntos.

– Unión: 13 puntos.

– Libertad: 12 puntos.

– Quilmes: 7 puntos.

– Dep. Ramona: (-1) 7 puntos.

– Dep. Tacural: 5 puntos.

– Atl. Juventud: 4 puntos.

– Sportivo: (-1) 4 puntos.

– 9 de Julio: 4 puntos.