LRF – F9: Libertad busca la punta o el desempate

1- Puesto a consideración el boletín 2.992, es aprobado por unanimidad. Los anexos informes de árbitros se elevan al T Penas. Se hace mención a los informes sobre expulsiones de cuerpo técnico en las categorías menores. Se solicita a los clubes que bajen línea a sus técnicos a los efectos de colaborar en bajar los índices de violencia. El delegado de FC Estado informa que están tomando medidas para evitar situaciones de violencia en las categorías de inferiores e infantiles, donde se vio involucrado por uno de los informes.

2- Lectura correspondencia: Invitación de B. Bochazo a la celebración de su nuevo aniversario a llevarse a cabo el 22/06. Nota de Sp. Aureliense solicitando inspección de las luces de su estadio. Nota de Unión solicitando reemplazo de jugador por lesión en el Federal A. Se dio traslado al Consejo Federal. Nota del delegado de Sp. Aureliense solicitando reconsideración de la pena que se le impuso. La misma se eleva a la Comisión de Investigación. Nota de La Trucha informando nueva Comisión Directiva. Nota de Sp. Norte solicitando incorporación de un jugador en el torneo Senior. La misma es rechazada por no respetar lo que dice el Reglamento.

3- El delegado de Arg. Quilmes menciona su desacuerdo en el cambio de árbitro en los minutos restantes que disputaron vs. Sp. Norte. Se le informa que es otro partido y la neutral de árbitros puede modificar las designaciones de ser necesario.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Fecha Fútbol Senior:

Viernes – Cancha de Sportivo Norte (a partir de las 21 horas)

– Dep. Susana vs. Atl. Rafaela

– Dep. Bella Italia vs. Sp. Norte

Sábado – Cancha de Brown de San Vicente (a partir de las 15 horas)

– B. Bochazo vs. Atl. Juventud

– Moreno Lehmann vs. Brown

6- Fecha Femenino:

Domingo – Cancha Dep. Libertad

– Sub10 10 hs – Cicles Sunch vs Peñarol

– Sub10 11 hs – 9 de Julio vs Atl. Rafaela

– Sub14 12 hs – Cicles Sunch vs Peñarol

– Sub14 13.15 hs – Atl. Rafaela vs 9 de Julio

– Sub14 14.30 hs – Ben Hur vs Dep. Libertad

7- Copa Santa Fe Masculina:

– Sp. Norte vs. Peñarol – sábado, 16 horas.

– Atl. San Jorge vs. Ferro – domingo, 16 horas.

– Ben Hur vs. Juv. Esperanza – domingo, 16 horas.

8- Copa Santa Fe Femenina:

– Atl. Selva vs. Atlético de Rafaela – sábado, 16 horas

– Libertad de Sunchales vs. Atl. Monte Vera – sábado, 16 horas.

9- Programación Div. Superiores:

Miercoles

– Florida vs Ferro (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

– Brown vs Ben Hur (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

– Peñarol vs Arg. Vila (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

– Dep. Aldao vs Sp. Norte (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

– Dep. Libertad vs. Atl. Juventud (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Viernes

– 9 de Julio vs Unión de Sunchales (19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera)

Domingo

– Atl. Rafaela vs Atl M Juana (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Atl. Esmeralda vs Dep. Tacural (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Quilmes vs Dep. Ramona (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Dep. B Italia vs Dep. Susana (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Indep. San Cristóbal vs Tiro Federal MV (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Sp. Roca vs Indep. Ataliva (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Belgrano San Antonio vs. Sp. Aureliense (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Juv. Unida VSJ vs. Moreno Lehmann (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Sp. Libertad EC vs. Sp. Santa Clara (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– La Hidráulica vs Def. Frontera (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– La Trucha FC vs. San Martín Angélica (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera

– B. Bochazo vs Z. Pereyra FC (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

– Dep. Josefina vs Talleres MJ(14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Si en la Primera A hay empate en el primer puesto, el desempate se jugaría el próximo domingo 09/06.

10- Quedó determinado que las finales del T. Apertura de Primera A (Primera) se jugará el miércoles 12/06 en cancha a confirmar. La final de Reserva se jugará en fecha a confirmar.

11- En cuanto al fin de semana del 16/06, en divisiones superiores sólo se jugará la Zona Norte el día lunes 17/06 (Primera A y Zona Sur no tendrá fecha).

En inferiores, el sábado 15/6 jugará la Primera A, la Zona Sur y Zona Oeste (Zona Norte no tendrá fecha).

12- Se destaca el trabajo que se hizo con el tema arbitral, ya que en la actualidad la Liga cuenta con suficientes árbitros como para cubrir un domingo con casi 15 partidos.

13- El Sr. Vicepresidente informa que estuvo presente en una capacitación que hizo el Consejo Federal para Tribunal de Penas de las ligas del interior. Destacó lo provechosa que la misma, realizada en la Liga Departamental San Martín.

14- La Mesa Directiva presenta un proyecto para dictar charlas en los clubes a los efectos de capacitar los dirigentes en cuanto a dudas que puedan tener sobre reglamentos de la Liga, protocolos, etc. El mismo es aprobado por unanimidad.

15- Se informa que se brindará un curso/charla, a cargo de Gisela Trucco, dirigido a jugadores y cuerpo técnico, que tratará “Reglas de Juego”. Será en el mes de junio en fecha a confirmar.

16- Se lleva a cabo la presentación de la Selección Sub 12 que el próximo fin de semana participará del encuentro provincial que se llevará a cabo en la Liga Ceresina de Fútbol, los días sábado 8 y domingo 9 de junio. El HCD les desea el mayor de los éxitos a los jugadores y cuerpo técnico que representarán a la Liga Rafaelina de Fútbol.

17- Próxima reunión: martes 11/06 (presencial).