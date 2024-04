LRF Infantiles – F1: Comenzó la actividad oficial para los más pequeños

Por la Primer Fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol y luego de un par de suspensiones por condiciones climáticas adversas, los chicos de Unión visitaron al club Sportivo Ben Hur. Por su parte, Libertad hizo lo propio en condición de local, recibiendo a 9 de Julio.

Categorías 2018/19:

– Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Gallay). Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 3 (Gonella x2 y Bonazza M.).

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 1.

Categoría 2017:

– Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Pautasso M.). Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 5 (Ruffini x4 y Bertone).

– Libertad 1 (Giovani Olloco) vs. 9 de Julio 1.

Categoría 2016:

– Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Rodríguez L.). Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 2.

Categoría 2015:

– Ben Hur 0 vs. Unión 4 (Kañevsky M. x2 y Schweda G. x2). Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 3 (Michelini E. x2 y Barbero S.).

– Libertad 1 (Rolando Lencina) vs. 9 de Julio 0.

Categoría 2014:

– Ben Hur 1 vs. Unión 0. Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 0.

– Libertad 2 (Juan Ignacio Kloster y Lorenzo Pérez) vs. 9 de Julio 0.

Categoría 2013:

– Ben Hur 2 vs. Unión 0. Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Elizalde).

– Libertad 1 (Bruno Saavedra) vs. 9 de Julio 0.

Categoría 2012:

– Ben Hur 0 vs. Unión 0. Tercer Tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Hass).

– Libertad 2 (Alexis Saavedra y Morgan Richiger) vs. 9 de Julio 3.

Inferiores

Prenovena:

– 9 de Julio 1 vs. Libertad 1 (Cristian González).

Novena:

– 9 de Julio 1 vs. Libertad 1 (Benjamín Detler).

Octava:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Ramiro Campos).

Séptima:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Martín Reynoso).

Sexta:

– 9 de Julio 2 vs. Libertad 2 (Nahuel Gudiño y Yamil Galotto).

Quinta:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 0.