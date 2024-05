LRF Infantiles – F5: Actividad entre semana para los chicos de la ciudad

Ante el Feriado de mañana 25 de Mayo, las categorías más pequeñas del fútbol Liguista adelantaron sus compromisos, disputando los partidos entre semana. Unión visitó a Sportivo Norte y Libertad recibió a Ferro.

Categoría 2018

– Sportivo Norte 2 vs. Unión 0. Tercer Tiempo: Sportivo Norte 0 vs. Unión 2 (Ledesma y Gonella).

– Libertad 2 vs. Ferro 3.

Categoría 2017

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 3 (Ruffini x2 y Santagostino). Tercer Tiempo: Sportivo Norte 3 vs. Unión 0.

– Libertad 2 vs. Ferro 2.

Categoría 2016

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 2 (Espíndola y Ledesma). Tercer Tiempo: Sportivo Norte 0 vs. Unión 2 (Rodríguez y Espíndola).

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Categoría 2015

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 0. No se jugó Tercer Tiempo.

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Categoría 2014

– Sportivo Norte 1 vs. Unión 0. No se jugó Tercer Tiempo.

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Categoría 2013

– Sportivo Norte 1 vs. Unión 0. No se jugó Tercer Tiempo.

– Libertad 1 vs. Ferro 4.

Categoría 2012

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 1 (Hass). No se jugó Tercer Tiempo.

– Libertad 0 vs. Ferro 1.