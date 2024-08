LRF Inferiores – Clausura F1: Unión y Libertad retomaron las actividades

Este sábado las distintas categorías del fútbol aurinegro y albiverde pusieron en marcha el Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Se enfrentaron a 9 de Julio y a Ben Hur de Rafaela.

Resultados Inferiores:

Prenovena:

– Libertad 1 (Lautaro Welchen) vs. 9 de Julio 2.

Novena:

– Libertad 1 (Benjamín Detler) vs. 9 de Julio 0.

Octava:

– Libertad 1 (Valentín Bertero) vs. 9 de Julio 1.

Séptima:

– Libertad 1 (Alejo Yosviack) vs. 9 de Julio 0.

Sexta:

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 2.

Quinta:

– Libertad 1 (Máximo Turco) vs. 9 de Julio 1.

Resultados Escuelita:

Categoría 2012:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Noel Oviedo).

– Unión 2 (Ocampo x2) vs. Ben Hur 1. Tercer Tiempo: Unión 1 (Campos) vs. Ben Hur 0.

Categoría 2013:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Bastián Quiroga).

– Unión 1 (Díaz) vs. Ben Hur 0. Tercer Tiempo: Unión 1 (Moreyra) vs. Ben Hur 1.

Categoría 2014:

– 9 de Julio 2 vs. Libertad 2 (Juan Ignacio Kloster e Ivo Werro).

– Unión 2 (Llull y Benítez Bautista) vs. Ben Hur 2. Tercer tiempo: Unión 1 (Llull) vs. Ben Hur 0.

Categoría 2015:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Fabricio Cipolatti).

– Unión 2 (Kañevsky M., Perren J.) vs. Ben Hur 1. Tercer Tiempo: Unión 1 (Juárez) vs. Ben Hur 0.

Categoría 2016:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Thomas Basualdo).

– Unión 0 vs. Ben Hur 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Ben Hur 0.

Categoría 2017:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 2 (Faustino Derfler -2-).

– Unión 0 vs. Ben Hur 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Ben Hur 1.

Categoría 2018/19:

– 9 de Julio 1 vs. Libertad 1 (Nery Reynoso).

– Unión 2 (Gonella y Gallay) vs. Ben Hur 1. Tercer Tiempo: Unión 3 (Hernández, Gallay x2) vs. 4 Ben Hur.