LRF – Inferiores F3: Actividad para los chicos de la ciudad

Este sábado hubo actividad tanto para Escuelita como para Inferiores en el Torneo Clausura de la Liga Rafaelina. Fue por la Tercera Fecha, recibiendo Libertad a Atlético y Unión haciendo lo propio con Independiente.

Resultados Inferiores:

Prenovena:

– Libertad 0 vs. Atlético 5.

Novena:

– Libertad 0 vs. Atlético 1.

Octava:

– Libertad 2 (Cristian González y Valentín Bertero) vs. Atlético 2.

Séptima:

– Libertad 0 vs. Atlético 3.

Sexta:

– Libertad 1 (Tobías Espíndola -p-) vs. Atlético 2.

Quinta:

– Libertad 0 vs. Atlético 2.

Resultados Escuelita:

Categoría 2012:

– Atlético 0 vs. Libertad 1 (Alexis Saavedra).

– Unión 1 (re) vs. Independiente 3. Tercer Tiempo: Unión 2 (campos y Linares) vs. Independiente 0.

Categoría 2013:

– Atlético 3 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Elizalde) vs. Independiente 2. Tercer Tiempo: Unión 1 (Moreyra) vs. Independiente 1.

Categoría 2014:

– Atlético 1 vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Independiente 1. Tercer Tiempo: Unión 1 (Mateo Kañevsky) vs. Independiente 0.

Categoría 2015:

– Atlético 1 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Acosta) vs. Independiente 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Independiente 0.

Categoría 2016:

– Atlético 1 vs. Libertad 1 (Thomas Basualdo).

Categoría 2017:

– Atlético 3 vs. Libertad 0.

Categoría 2018/19:

– Atlético 3 vs. Libertad 1 (Ciro Mansilla).