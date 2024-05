LRF Inferiores – F3: Actividad para los peques de Unión y Libertad

Este sábado, todas las categorías del fútbol aurinegro enfrentaron a Atlético de Rafaela. Escuelita fue local en el predio de Falucho y Maretto, mientras que Inferiores jugó en el Autodromo de Rafaela. Unión por su parte se trasladó a San Cristóbal en donde se midió con Independiente.

Escuelita:

Categoría 2018:

– Libertad 1 – Atlético 1 (Nery Reynoso)

Categoría 2017:

– Libertad 2 (Ignacio labarta y Elián Giailevra) vs. Atlético 0.

Categoría 2016:

– Libertad 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2015:

– Libertad 0 vs. Atlético 0.

– San Cristóbal 0 vs. Unión 0. Tercer tiempo: San Cristóbal 0 vs. Unión 0.

Categoría 2014:

– Libertad 1 (Milo Berardi) vs. Atlético 3.

– San Cristóbal 1 vs. Unión 0. Tercer tiempo: San Cristóbal 2 vs. Unión 0.

Categoría 2013:

– Libertad 1 (Bastián Quiroga) vs. Atlético 0.

– San Cristóbal 1 vs. Unión 1 (Díaz). Tercer tiempo: San Cristóbal vs. Unión 1 (Bertone).

Categoría 2012:

– Libertad 0 vs. Atlético 1.

– San Cristóbal 1 vs. Unión 2 (Enrique, Hass). Tercer tiempo: San Cristóbal 0 vs. Unión 0.

Resultados Inferiores:

Prenovena:

– Atlético 2 vs. Libertad 0.

Novena:

– Atlético 3 vs. Libertad 0.

Octava:

– Atlético 3 vs. Libertad 1 (Lorenzo Alloatti).

Séptima:

– Atlético 2 vs. Libertad 2 (Martín Detler x2).

Sexta:

– Atlético 2 vs. Libertad 1 (Tomás Rosso).

Quinta:

– Atlético 0 vs. Libertad 1 (Brian Crespín).