LRF Inferiores – F5: Actividad oficial para los más chicos

Por la Quinta Fecha del Torneo Clausura, Libertad enfrentó este sábado a Ferro de Rafaela. En el caso de Unión, los chicos se midieron con Sportivo Norte.

Inferiores:

Prenovena:

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Novena:

– Libertad 2 (Alejandro Gonzáez y Joaquín Velázquez) vs. Ferro 2.

Octava:

– Libertad 1 (Matías Ballari) vs. Ferro 0.

Séptima:

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Sexta:

– Libertad 1 (Yamil Galotto) vs. Ferro 0.

Quinta:

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Escuelita:

Categoría 2012:

– Ferro 0 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Hass) vs. Sportivo Norte 1. Tercer Tiempo: Unión 1 (Enrique) vs. Sportivo Norte 1.

Categoría 2013:

– Ferro 3 vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Sportivo Norte 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Sportivo Norte 1.

Categoría 2014:

– Ferro 1 vs. Libertad 1 (Benito Girard).

– Unión 1 (Bautista Benítez) vs. Sportivo Norte 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Sportivo Norte 0.

Categoría 2015:

– Ferro 1 vs. Libertad 1 (Lázaro Monteverdi).

– Unión 1 (Kañevsky Mateo) vs. Sportivo Norte 2. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Sportivo Norte 1.

Categoría 2016:

– Ferro 0 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Espíndola) vs. Sportivo Norte 0. Tercer Tiempo: Unión 4 (Clausen x2, Pagliero, Ledesma) vs. Sportivo Norte 1.

Categoría 2017:

– Ferro 0 vs. Libertad 2 (Elián Giailevra x2).

– Unión 3 (Ruffini, Zabala, Pautasso) vs. Sportivo Norte 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Sportivo Norte 1.

Categoría 2018/9:

– Ferro 6 vs. Libertad 1 (Nery Reynoso).

– Unión 0 vs. Sportivo Norte 1. Tercer Tiempo: Unión 1 (Felipe Blanco) vs. Sportivo Norte 2.