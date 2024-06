LRF Inferiores – F8: Actividad liguista para los más pequeños

Por la 8º Fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol, el fin de semana hubo actividad oficial para los clubes de la ciudad, donde Libertad se midió con Independiente de Rafaela y Unión hizo lo propio con Peñarol.

Resultados Inferiores:

Novena:

– Libertad 1 (Juan Giordana) vs. Independiente 1.

Octava:

– Libertad 0 vs. Independiente 0.

Sexta:

– Libertad 2 (Catriel de los Santos y Cristian Gómez) vs. Independiente 0.

Quinta:

– Libertad 5 (Lautaro Monzón, Brian Crespín x2 y Bautista Beccaria x2) vs. Independiente 2.

Resultados Escuelita:

Categoría 2018/2019

– Unión 2 (Morgada y Hernández) vs. Peñarol 0. Tercer Tiempo: Unión 3 (Hernández, Bonazza y Gallay) vs. Peñarol 3.

Categoría 2017

– Unión 3 (Ruffini x2 y Bertone) vs. Peñarol 2. Tercer Tiempo: Unión 1 (Pautasso) vs. Peñarol 2.

Categoría 2016

– Unión 4 (Yasenzaniro x2, Espíndola y Ledesma) vs. Peñarol 0. Tercer Tiempo: Unión 3 (Espíndola x2 y Clausen) vs. Peñarol 1.

Categoría 2015:

– Unión: 1 (Imhoff) vs. Peñarol 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

– Independiente 0 vs. Libertad 2 (Cipolatti Fabricio y Monteverdi Lázaro).

Categoría 2014:

– Unión 1 (Ficetto) vs. Peñarol 0. Tercer Tiempo: Unión 3 (Llull x2 y Luna) vs. Peñarol 0.

– Independiente 3 vs. Libertad 2 (Juan Ignacio Peralta x2).

Categoría 2013:

– Unión 5 (Elizalde, Díaz, Bertone, Moreyra y Clausen) vs. Peñarol 0. Tercer Tiempo: Unión 1 (en contra) vs. Peñarol 0.

– Independiente 2 vs. Libertad 1 (Bastián Quiroga).

Categoría 2012:

– Unión 1 (Peña) vs. Peñarol 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 2.

– Independiente 1 vs. Libertad 0.