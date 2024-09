LRF Inferiores – F8: Actividad para los peques de Unión y Libertad

Por la Octava Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, los chicos de Unión visitaron al club Atlético Peñarol de Rafaela. En tanto, los peques de Libertad recibieron a Independiente de San Cristóbal, disputando sus encuentros solo algunas de las categorías.

Categoría 2012

– Peñarol 0 vs. Unión 2 (Alan García y Juan Daniel Linares). Tercer Tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 2 (Román Hass x2).

– Libertad 4 (Alexis Saavedra, Noel Oviedo, Maximiliano Moreyra y Lorenzo Ponte) vs. Independiente 1.

Categoría 2013

– Peñarol 0 vs. Unión 2 (Thiago Moreyra y Teo Neifert). Tercer Tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. Independiente 2.

Categoría 2014

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Bautista Benítez). Tercer Tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 2 (Renzo Sandoval y Tomás Bamatter).

– Libertad 7 (Benito Girard x3, Juan Ignacio Kloster x 2, Juan Ignacio Peralta y Emiliano Bonvín) vs. Independiente 1.

Categoría 2015

– Peñarol 1 vs. Unión 2 (Gianluca Schweda y Jano Perren). Tercer Tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 3 (Máximo Mazzieri, Octavio Borghesi y Lautaro Werger).

– Libertad 0 vs. Independiente 0.

Categoría 2016

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Lautaro Ledesma). Tercer Tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 1 (Benjamín Clausen).

Categoría 2017

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Santiago Bertone). Tercer Tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 3 (Selwood y Genaro Ruffini x2).

Categoría 2018/19

– Peñarol 0 vs. Unión (Lorenzo Ledesma x2). Tercer Tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 1 (Milo Bonazza).

Inferiores

Novena:

– Independiente 1 vs. Libertad 2 (Lisandro Juncos y Benjamín Detler).

Octava:

– Independiente 0 vs. Libertad 1 (Lorenzo González de penal).

Sexta:

– Independiente 0 vs. Libertad 0.

Quinta:

– Independiente 1 vs. Libertad 4 (Brian Crespín x2, Mirko Avenatti y Lautaro Monzón).