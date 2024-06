LRF Inferiores – F9: Actividad entre semana para los peques

Entre martes y miércoles, las distintas categorías del fútbol Escuelita de Libertad recibieron la visita de sus pares de Quilmes, mientras que Unión visitó a Atlético Rafaela. Los resultados registrados en el predio de Falucho y Maretto fueron los siguientes:

Categoría 2018/19:

– Atlético de Rafaela 1 vs. Unión 0. Tercer Tiempo: Atlético de Rafaela 1 vs. Unión 1 (Gallay).

Categoría 2017:

– Libertad 3 (Giovanni Olloco x2 y Tomás Santacruz) vs. Quilmes 0.

– Atlético de Rafaela 0 vs. Unión 2 (Ruffini y Rollon). Tercer Tiempo: Atlético de Rafaela 0 vs. Unión 4 (Ruffini x2 y Pautasso x2).

Categoría 2016:

– Libertad 2 (Aguirre y Panchuk) vs. Quilmes 1.

– Atlético de Rafaela 1 vs. Unión 1 (Maximiliano Martínez). Tercer Tiempo: Atlético de Rafaela 4 vs. Unión 0.

Categoría 2015:

– Libertad 3 (Gonella Constantino, Monteverdi Lazaro y Baez Genaro) vs. Quilmes 0.

– Atlético de Rafaela 1 vs. Unión 1 (Bussi).

Categoría 2014:

– Libertad 3 (Juan Ignacio Peralta y Benito Girard x2) vs. Quilmes 2.

– Atlético de Rafaela 1 vs. Unión 0.

Categoría 2013:

– Libertad 0 vs. Quilmes 2.

– Atlético de Rafaela 4 vs. Unión 0.

Categoría 2012:

– Libertad 4 vs. (Oviedo x2, Saavedra Alexis y Richiger) vs. Quilmes 0.

– Atlético de Rafaela 3 vs. Unión 0.