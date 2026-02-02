LRF: Libertad le va dando forma al plantel

En la jornada de hoy lunes, Libertad fue confirmando importantes novedades de cara a la conformación de su plantel para la competencia que comenzará oficialmente el viernes con la disputa de un nuevo clásico por la Copa «Departamento Castellanos».

Se trata de la continuidad de tres históricos: Flavio Díaz, Marcos Quiroga y Ezequiel Saavedra; además, horas más tarde se informó el regreso del arquero Luciano Alderete y del delantero Jair Triverio

Tres históricos que continúan

(Por: Prensa Libertad) – Se trata de Flavio Díaz, Marcos Quiroga y Ezequiel Saavedra. Esta será la columna vertebral del primer plantel de fútbol que encarará la nueva temporada de la LRF.

Los aurinegros vienen de años de mucho protagonismo. Incluso, obtuvieron la Copa «Departamento Castellanos» en 2024 y el Torneo Apertura en 2025.

En este caso, el desafío será dar la talla apostando a que algunos de los jóvenes que ya tuvieron rodaje el año pasado, tengan aún más protagonismo.

El próximo viernes 6 de febrero, desde las 21.30 horas, los «Cañoneros» harán su debut en 2026 enfrentando en casa a Unión en el clásico de la ciudad.

Será por una nueva edición de la Copa «Departamento Castellanos», torneo en el cual Libertad llegó a la Final en las dos ediciones anteriores.

Dos regresos

Se trata del arquero Luciano Alderete y el delantero Jair Triverio, quienes ya entrenan con el plantel de Roldán y fueron parte del amistoso de la semana pasada.

«Chano» viene de jugar en Libertad de Villa Trinidad. En su paso anterior por el club fue clave para llegar a las semis del TRFA 2021-2022 bajo las órdenes de Juan Garello.

En ese mismo equipo se lució «Pika». El veloz delantero tuvo una muy buen aparición sumando minutos de calidad. Recientemente estuvo en el Deportivo Aldao.

Ambos tendrán la chance de debutar en su segundo ciclo en Libertad en la noche del viernes cuando nuestro equipo reciba a Unión por la Copa «Departamento Castellanos».