LRF: Libertad reconoció a Hugo Góngora

(Por: Prensa Libertad) – Anoche, en la previa del clásico, Hugo Góngora recibió un merecido homenaje. El romance comenzó hace tiempo cuando apenas tenía 8 años. Llegó al club con la ilusión de cualquier niño, de patear la pelota, hacer amigos y divertirse. Por entonces, no sabía que empezaba a forjarse una gran historia.

Se formó como persona y como futbolista en nuestra institución hasta retirarse a fines de 2025, con 36 años. El sueño se hizo realidad a los 17 cuando le tocó debutar en el primer equipo del «Cañonero».

El destino quiso que a los pocos días celebrase su primer título. Fue en 2007, obteniendo el Torneo Clausura. «Huguito» volvió a festejar en 2010, y también en 2016, tras ganar el Apertura y el Absoluto, instancia en la cual marcó uno de los goles decisivos ante Ferro.

El año pasado también hubo vuelta olímpica. Fue el capitán del plantel que obtuvo el Apertura después de una remontada inolvidable. Incluso, se dio el gusto de defender los colores de nuestro club en el Torneo Federal «A», primero de la mano de Daniel Veronese, y luego con Gustavo Barraza como DT.

Hace poco más de un mes le puso fin a su carrera deportiva y lo hizo en plenitud, siendo factor clave del plantel que en 2025 consiguió un título y dos subcampeonatos. Huguito, hoy te queremos decir «gracias, gracias tu compromiso con nuestra camiseta y con el fútbol a lo largo de todos estos años, por haber luchado y entregado todo hasta el final».