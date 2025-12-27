Medidas alternativas para quien amenazó a su ex pareja

(Por: Rafaela Noticias) – En una audiencia desarrollada en Tribunales de Rafaela este viernes, el juez Javier Bottero dispuso la excarcelación con medidas alternativas a la prisión preventiva para Néstor C. M., un hombre radicado en Lehmann, quien fue acusado por la fiscal Favia Burella de amenazas y otros delitos en perjuicio de su expareja, una mujer que vive en Sunchales.

Fue abogado defensor de Cortes Magallanes el penalista rafaelino Carlos Farías Demaldé.

En este caso, las medidas alternativas acordadas entre fiscal y defensor fueron aceptadas también por una profesional que representó a la víctima.