Medidas alternativas para sunchalense acusado de abuso sexual y robo

(Por: Diario Castellanos) – En horas de la mañana de este lunes se desarrolló una audiencia de revisión de prisión preventiva presidida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin y solicitada oportunamente por los defensores Carlos Farías Demaldé y José María Silvela, en representación de H. E. R., quien estaba detenido con prisión preventiva desde hace casi dos años acusado de los delitos de abuso sexual y robo.

Tras las presentaciones correspondientes tomó la palabra Farías Demaldé, quien requirió la revisión de la medida indicando que se encuentra privado de la libertad desde el año 2024 y que ello ya no tiene sentido debido a que la investigación está finalizada sin que se haya producido una acusación formal ni tampoco un pedido de prórroga de esa prisión preventiva.

En tanto, a su turno el abogado José María Silvela manifestó que no existen diligencias pendientes y que el material secuestrado ya está resguardado. Sostuvo que no existe riesgo de fuga porque su defendido tiene arraigo, con domicilio fijado en la ciudad de Sunchales, ofreciendo medidas alternativas para el recupero de la libertad.

Posición fiscal

Cuando le dieron la palabra, la Fiscal Baños requirió que se mantenga la prisión preventiva del encartado ya que, a su entender, persisten los riesgos procesales como el entorpecimiento probatorio, considerando insuficientes las medidas ofrecidas por la defensa.

Decisión del juez

Finalmente y tras escuchar a las partes, el magistrado decidió que H. E. R. recupere la libertad bajo el cumplimiento de las siguientes medidas alternativas: fijar domicilio en la ciudad de Sunchales; someterse al cuidado de su madre; prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima por cualquier medio; obligación de presentarse diariamente en sede de la Comisaría Nº 3 de Sunchales; y prohibición de ingreso a la ciudad de Rafaela, salvo requerimiento de la Fiscalía o de los tribunales.