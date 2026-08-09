DeportesMidgets Midgets – F1: Comienza el certamen «Oscar Giraudo» 09/08/2026 Por Redacción SH 14 Compartir FacebookXWhatsAppEmail En lo que será una nueva competencia, esta tarde se pone en marcha en Vila el campeonato «Oscar Giraudo». De esta manera, la competencia 2026/27 homenajeará al destacado piloto sunchalense. TemascarreraMidgetsOscar Giraudopilotos Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas A 78 años de la creación del Automóvil Midget Club 07/07/2026 A 83 años de la primera Carrera de Midgets en la ciudad 25/05/2026 Convocan a la primera carrera de postas 07/05/2026 Ultimas noticias A 19 años de la Biblioteca Popular «Lisandro de la Torre» 09/08/2026 Lo llamarán Fundador – 03: Sombras de lo desconocido 09/08/2026 LRF Senior – F6: Libertad, repitió campeonato 08/08/2026