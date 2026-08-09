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Midgets – F1: Comienza el certamen «Oscar Giraudo»

Por Redacción SH
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En lo que será una nueva competencia, esta tarde se pone en marcha en Vila el campeonato «Oscar Giraudo». De esta manera, la competencia 2026/27 homenajeará al destacado piloto sunchalense.

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