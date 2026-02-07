Midgets: Se cierra la etapa de clasificación

Después de un extenso intermedio, el Midgets del Litoral retoma la actividad esta noche en el circuito «Juan F.B. Basso», del predio deportivo «Octavio Bessone», de Vila. Será en el marco de la Séptima Fecha del Campeonato Nº 58 «Rogelio Mitri».

Esta competencia definirá quiénes son los 16 pilotos que, en las cuatro Fechas finales, disputarán todo por la corona. El único piloto ya clasificado es Agustín Bonomo, quien no estará presente debido a que se encuentra compitiendo en la Clase 2 del TN en Paraná. Bonomo le lleva 70 puntos de ventaja (con 65 en juego) a su más inmediato perseguidor, Mariano García. En la tercera posición se ubica Ezequiel García con 282 puntos, cuarto Emiliano Torassa con 273, y completan el top seis Emanuel Martino y Mariano Bacci, ambos con 223 unidades.

Luego aparecen Lucas Zbrun con 219 puntos, Santiago Eisenacht con 208, Matías Franco con 184, Leandro Giraudo con 180, Ulises García con 172, Tomás Eisenacht y Federico Flogna con 167, Hernán Filippi con 151, Jorgelina Bruno con 126,5, y Luciano Correnti junto a Leonardo Novaresio con 124 puntos.

Mini Midgets – Fler a la espera de una resolución

En lo que respecta al Mini Midgets, luego de finalizada la Sexta Fecha, el sunchalense Gaspar Fler fue excluido por una anomalía técnica en su máquina, quedando la victoria en manos de Facundo Borgnino, quien de esta manera logró su primer triunfo y pasó a liderar el campeonato.

Posteriormente, se conoció la apelación técnica presentada ante un tribunal superior por parte del concurrente del piloto de Sunchales. Por tal motivo, la resolución definitiva de la exclusión correspondiente a la sexta fecha se encuentra en manos de la CDA del Automóvil Club Argentino, sin que hasta el momento se conozca la fecha de resolución.

Con la exclusión provisoria de Fler, el campeonato quedó conformado de la siguiente manera en las primeras posiciones: Facundo Borgnino lidera con 275 puntos, seguido por Bautista Boscatti con 240, Gaspar Fler con 225, Agustín Molina con 220, Serafín Liprandi con 211, Valentín García con 201, Elián Simón con 196, Mariamar Korab con 193, Indio García con 174 y Santiago Mansilla con 171 unidades.

Cronograma para el fin de semana

La actividad comenzará a las 16.30 hs con las inscripciones, las cuales se cerrarán a las 18.00 hs. Luego se procederá al sorteo de las grillas de las series. Desde las 18.30 hs se desarrollarán las pruebas oficiales para ambas divisionales.

A partir de las 20.00 hs se pondrán en marcha las series, continuando posteriormente con las semifinales, prefinales y finales.