Natación: Fler y Periotti, nuevamente a la Selección Nacional

Desde la subcomisión de Natación de Unión se informó que en las últimas horas, las jóvenes Esmeralda Fler y Agustina Periotti fueron convocadas nuevamente a la Selección Nacional.

De esta forma, las dos jóvenes demuestran que siguen sosteniendo el alto nivel que las ha caracterizado en sus participaciones en certámenes nacionales. Ahora, llega el turno de integrarse al combinado nacional que representará al país en el Campeonato Sectional Southern Zone, el cual tendrá lugar en Ocala, Florida (Estados Unidos), entre el 4 y el 7 de junio venideros.

«Representar al país es un privilegio, pero hacerlo después de años de esfuerzo, constancia y compromiso diario, lo convierte en algo aún más especial», indicaron.

También resaltaron que «este logro no es casualidad. Es el resultado del trabajo sostenido, del acompañamiento de las familias y de un equipo que cree en la preparación como camino».