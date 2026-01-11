Policiales

Nueva sede para la Comisaría de la Mujer

Por Redacción SH
Mediante un comunicado oficial, el Municipio informó cuál es la nueva ubicación de funcionamiento de la Comisaría de la Mujer.

La misma, ahora se encuentra a metros del Palacio Municipal, acentuando la centralización de varios espacios que viene dándose en el último tiempo, toda vez que por ejemplo, comparte manzana con el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos.

Así se dio a conocer este nuevo traslado de una repartición que desde su creación ha ocupado distintos espacios:

(Por: Prensa Municipalidad) – La Comisaría de la Mujer comenzó a funcionar en el inmueble ubicado en Av. Belgrano 177, el cual cuenta con una sala de espera y un despacho destinado a la atención de las personas que concurran al lugar.

El ingreso debe realizarse por el pasillo lateral norte, que conduce directamente a la sala de espera.

Este nuevo espacio ofrece una ubicación estratégica, mayor accesibilidad y condiciones que garantizan la privacidad necesaria para la atención.

Desde el Gobierno local continuamos trabajando para que las instituciones vinculadas a la seguridad estén más cerca y al alcance de todos los ciudadanos.

